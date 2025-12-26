Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
26.12.2025 16:29:00

Expedia Aktie News: Expedia gewinnt am Nachmittag an Fahrt

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Expedia. Zuletzt wies die Expedia-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 287,86 USD nach oben.

Die Expedia-Aktie konnte um 16:28 Uhr im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,5 Prozent auf 287,86 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im NASDAQ Composite Index, der zurzeit bei 23'601 Punkten liegt. In der Spitze legte die Expedia-Aktie bis auf 289,32 USD zu. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 287,00 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 17'362 Expedia-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 20.12.2025 auf bis zu 292,40 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 1,58 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Expedia-Aktie. Am 08.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 130,38 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 54,71 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Expedia-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,13 USD aus. Expedia liess sich am 06.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 7,32 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 5,04 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 4.41 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 4.06 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte Expedia am 05.02.2026 vorlegen.

Von Analysten wird erwartet, dass Expedia im Jahr 2025 15,34 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

