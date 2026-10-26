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26.10.2026 20:27:13
Expedia Aktie News: Anleger schicken Expedia am Montagabend auf rotes Terrain
Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von Expedia. Die Expedia-Aktie notierte zuletzt im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 2,9 Prozent auf 280,64 USD.
Um 20:26 Uhr fiel die Expedia-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 2,9 Prozent auf 280,64 USD ab. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im NASDAQ Composite Index, der im Moment bei 26'196 Punkten realisiert. Die Abwärtsbewegung der Expedia-Aktie ging bis auf 278,56 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 289,01 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 90'666 Expedia-Aktien den Besitzer.
Bei einem Wert von 341,68 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (27.08.2026). Das 52-Wochen-Hoch liegt 21,75 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Expedia-Aktie. Bei 185,38 USD fiel das Papier am 24.02.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Expedia-Aktie mit einem Verlust von 33,94 Prozent wieder erreichen.
2025 wurde eine Dividende von Höhe von 1,60 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,50 USD. Am 05.08.2026 hat Expedia die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Expedia hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 7,16 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2,48 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 13,97 Prozent auf 4.32 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 3.79 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 04.11.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2027 rechnen Experten am 04.11.2027.
Experten taxieren den Expedia-Gewinn für das Jahr 2026 auf 21,03 USD je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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