Expedia Aktie News: Expedia am Abend behauptet

Die Expedia-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 20:26 Uhr bei 337,72 USD und damit auf dem Niveau des Vortages. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Gewinn-neutralen Werten im NASDAQ Composite Index, der zurzeit bei 26'108 Punkten liegt. Den höchsten Wert des Tages markierte die Expedia-Aktie bei 341,68 USD. Die Expedia-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 335,06 USD ab. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 339,00 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 106'582 Expedia-Aktien umgesetzt.

Am 26.08.2026 markierte das Papier bei 341,68 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Expedia-Aktie liegt somit 1,16 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 24.02.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 185,38 USD ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Expedia-Aktie derzeit noch 45,11 Prozent Luft nach unten.

Nachdem im Jahr 2025 1,60 USD an Expedia-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,50 USD aus. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte Expedia am 05.08.2026 vor. Es stand ein EPS von 7,16 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Expedia noch ein Gewinn pro Aktie von 2,48 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 4.32 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 3.79 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Am 29.10.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Den erwarteten Gewinn je Expedia-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 20,76 USD fest.

Redaktion finanzen.ch

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