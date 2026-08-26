Expedia Aktie News: Expedia tendiert am Mittwochnachmittag nordwärts

Die Aktie legte um 16:28 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 0,1 Prozent auf 338,46 USD zu. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im NASDAQ Composite Index, der aktuell bei 26'054 Punkten steht. Den Tageshöchststand markierte die Expedia-Aktie bei 341,68 USD. Bei 339,00 USD eröffnete der Anteilsschein. Der Tagesumsatz der Expedia-Aktie belief sich zuletzt auf 30'467 Aktien.

Bei 341,68 USD markierte der Titel am 26.08.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 0,95 Prozent Plus fehlen der Expedia-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 24.02.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 185,38 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Expedia-Aktie damit 82,58 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenausschüttung für Expedia-Aktionäre betrug im Jahr 2025 1,60 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,50 USD belaufen. Expedia liess sich am 05.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 7,16 USD gegenüber 2,48 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Expedia im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 13,97 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 4.32 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 3.79 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte Expedia am 29.10.2026 vorlegen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 20,76 USD je Aktie in den Expedia-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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