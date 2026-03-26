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26.03.2026 20:27:13

Expedia Aktie News: Expedia am Abend mit Kursverlusten

Expedia Aktie News: Expedia am Abend mit Kursverlusten

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von Expedia. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 1,4 Prozent auf 232,89 USD.

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Die Aktie notierte um 20:26 Uhr mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 1,4 Prozent auf 232,89 USD. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im NASDAQ Composite Index, der bislang bei 21'455 Punkten steht. Die Expedia-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 230,87 USD ab. Den Handelstag beging das Papier bei 232,98 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 196'957 Expedia-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (303,48 USD) erklomm das Papier am 10.01.2026. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 30,31 Prozent über dem aktuellen Kurs der Expedia-Aktie. Bei 130,38 USD fiel das Papier am 08.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 44,02 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Expedia-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 1,60 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,45 USD belaufen. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Expedia am 12.02.2026. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,60 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2,20 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite standen 3.55 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 3.18 Mrd. USD umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 30.04.2026 erfolgen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 19,24 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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