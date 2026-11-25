Um 20:26 Uhr ging es für das Expedia-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 2,7 Prozent auf 245,80 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im NASDAQ Composite Index, der zurzeit bei 23'574 Punkten liegt. In der Spitze gewann die Expedia-Aktie bis auf 245,80 USD. Bei 237,63 USD eröffnete der Anteilsschein. Die Anzahl der bisher gehandelten Expedia-Aktien beläuft sich auf 99'273 Stück.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (341,68 USD) erklomm das Papier am 27.08.2026. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Expedia-Aktie derzeit noch 39,01 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 24.02.2026 (185,38 USD). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 24,58 Prozent.

Expedia-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 1,60 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,45 USD belaufen. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Expedia am 04.11.2026. In Sachen EPS wurden 8,42 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Expedia 7,32 USD je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 11,92 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 4.41 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 4.94 Mrd. USD ausgewiesen.

Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 11.02.2027 veröffentlicht.

Beim Gewinn 2030 gehen Experten vorab davon aus, dass Expedia ein EPS in Höhe von 37,17 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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