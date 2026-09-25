Expedia Aktie News: Expedia am Freitagabend stärker

Die Expedia-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Um 20:26 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,5 Prozent auf 265,62 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im NASDAQ Composite Index, der aktuell bei 27'087 Punkten steht. Die Expedia-Aktie legte bis auf 269,24 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Startglocke stand der Titel bei 262,15 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 121'837 Expedia-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Mit einem Kursgewinn bis auf 341,68 USD erreichte der Titel am 27.08.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Expedia-Aktie damit 22,26 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 24.02.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 185,38 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit Abgaben von 30,21 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Zuletzt erhielten Expedia-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 1,60 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,50 USD aus. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte Expedia am 05.08.2026 vor. Das EPS wurde auf 7,16 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,48 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 13,97 Prozent auf 4.32 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 3.79 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 29.10.2026 terminiert.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Expedia-Gewinn in Höhe von 20,87 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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