Expedia Aktie 14491617 / US30212P3038
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25.09.2026 16:29:00
Expedia Aktie News: Expedia am Nachmittag mit Aufschlag
Die Aktie von Expedia gehört am Freitagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt sprang die Expedia-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 1,0 Prozent auf 264,46 USD zu.
Die Expedia-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Um 16:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,0 Prozent auf 264,46 USD. Damit gibt das Wertpapier dem NASDAQ Composite Index, der bei 26'947 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die Expedia-Aktie zog in der Spitze bis auf 266,35 USD an. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 262,15 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 44'139 Expedia-Aktien umgesetzt.
Am 27.08.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 341,68 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 29,20 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 185,38 USD fiel das Papier am 24.02.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Expedia-Aktie mit einem Verlust von 29,90 Prozent wieder erreichen.
Im Jahr 2025 erhielten Expedia-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,60 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,50 USD. Am 05.08.2026 legte Expedia die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 7,16 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 2,48 USD je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 4.32 Mrd. USD – ein Plus von 13,97 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Expedia 3.79 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.
Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 29.10.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.
Den erwarteten Gewinn je Expedia-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 20,87 USD fest.
Redaktion finanzen.ch
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