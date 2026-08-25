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25.08.2026 20:27:13

Expedia Aktie News: Expedia am Dienstagabend mit Verlusten

Expedia Aktie News: Expedia am Dienstagabend mit Verlusten

Die Aktie von Expedia gehört am Dienstagabend zu den Verlierern des Tages. Die Expedia-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung zuletzt um 1,0 Prozent auf 335,58 USD ab.

Expedia
269.22 CHF 0.24%
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Die Expedia-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 20:26 Uhr 1,0 Prozent im Minus bei 335,58 USD. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im NASDAQ Composite Index, der im Moment bei 26'090 Punkten realisiert. Das bisherige Tagestief markierte Expedia-Aktie bei 333,66 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 337,00 USD. Der Tagesumsatz der Expedia-Aktie belief sich zuletzt auf 83'007 Aktien.

Am 24.08.2026 erreichte der Anteilsschein mit 341,00 USD ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Expedia-Aktie ist somit 1,62 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 185,38 USD fiel das Papier am 24.02.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Expedia-Aktie 81,02 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,50 USD. Im Vorjahr erhielten Expedia-Aktionäre 1,60 USD je Wertpapier. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Expedia am 05.08.2026. Das Ergebnis je Aktie lag bei 7,16 USD, nach 2,48 USD im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite hat Expedia im vergangenen Quartal 4.32 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 13,97 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Expedia 3.79 Mrd. USD umsetzen können.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 29.10.2026 erfolgen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 20,76 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: VDB Photos / Shutterstock.com
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