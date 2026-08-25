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25.08.2026 16:29:00

Expedia Aktie News: Expedia am Nachmittag leichter

Expedia Aktie News: Expedia am Nachmittag leichter

Die Aktie von Expedia gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Expedia-Aktie notierte zuletzt im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 0,5 Prozent auf 337,39 USD.

Expedia
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Die Expedia-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 16:28 Uhr um 0,5 Prozent auf 337,39 USD ab. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im NASDAQ Composite Index, der im Moment bei 26'109 Punkten realisiert. Das Tagestief markierte die Expedia-Aktie bei 336,37 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 337,00 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 30'385 Expedia-Aktien.

Am 24.08.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 341,00 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 1,07 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 24.02.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 185,38 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Expedia-Aktie derzeit noch 45,05 Prozent Luft nach unten.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,50 USD, nach 1,60 USD im Jahr 2025. Am 05.08.2026 hat Expedia die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS lag bei 7,16 USD. Im letzten Jahr hatte Expedia einen Gewinn von 2,48 USD je Aktie eingefahren. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 13,97 Prozent auf 4.32 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 3.79 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte Expedia am 29.10.2026 präsentieren.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Expedia ein EPS in Höhe von 20,76 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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