Die Aktie verlor um 20:26 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 0,4 Prozent auf 238,61 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im NASDAQ Composite Index, der aktuell bei 23'740 Punkten steht. Bei 237,89 USD markierte die Expedia-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 238,84 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 64'187 Expedia-Aktien.

Am 27.08.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 341,68 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 43,20 Prozent könnte die Expedia-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 24.02.2026 bei 185,38 USD. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Expedia-Aktie 22,31 Prozent sinken.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 1,60 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,45 USD. Die Zahlen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Expedia am 04.11.2026. Das EPS wurde auf 8,42 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 7,32 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 11,92 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 4.94 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 4.41 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Expedia wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 11.02.2027 vorlegen.

Von Analysten wird erwartet, dass Expedia im Jahr 2030 37,17 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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