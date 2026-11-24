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24.11.2026 16:29:00
Expedia Aktie News: Expedia am Nachmittag im Aufwind
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Expedia. Die Aktie legte zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 0,8 Prozent auf 241,37 USD zu.
Um 16:28 Uhr wies die Expedia-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 241,37 USD nach oben. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im NASDAQ Composite Index, der zurzeit bei 23'641 Punkten liegt. Die Expedia-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 243,97 USD aus. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 238,84 USD. Der Tagesumsatz der Expedia-Aktie belief sich zuletzt auf 19'277 Aktien.
Mit einem Kursgewinn bis auf 341,68 USD erreichte der Titel am 27.08.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Expedia-Aktie somit 29,36 Prozent niedriger. Am 24.02.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 185,38 USD. Mit einem Abschlag von mindestens 23,20 Prozent könnte die Expedia-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Die Dividendenausschüttung für Expedia-Aktionäre betrug im Jahr 2025 1,60 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,45 USD belaufen. Expedia liess sich am 04.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 8,42 USD gegenüber 7,32 USD im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 11,92 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 4.94 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 4.41 Mrd. USD in den Büchern gestanden.
Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 11.02.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.
Experten taxieren den Expedia-Gewinn für das Jahr 2030 auf 37,17 USD je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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