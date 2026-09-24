Expedia Aktie 14491617 / US30212P3038
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24.09.2026 20:27:13
Expedia Aktie News: Expedia am Donnerstagabend mit Kursplus
Die Aktie von Expedia gehört am Donnerstagabend zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von Expedia legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ-Handel um 0,2 Prozent auf 259,52 USD.
Um 20:26 Uhr ging es für das Expedia-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 259,52 USD. Damit gibt das Wertpapier dem NASDAQ Composite Index, der bei 26'922 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die Expedia-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 268,14 USD aus. Bei 260,55 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via NASDAQ 209'628 Expedia-Aktien umgesetzt.
Am 27.08.2026 erreichte der Anteilsschein mit 341,68 USD ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 31,66 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 185,38 USD ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 28,57 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Im Jahr 2025 erhielten Expedia-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,60 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,50 USD. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Expedia am 05.08.2026. Es stand ein EPS von 7,16 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Expedia noch ein Gewinn pro Aktie von 2,48 USD in den Büchern gestanden. Expedia hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 4.32 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 13,97 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 3.79 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte Expedia am 29.10.2026 vorlegen.
Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 20,87 USD je Expedia-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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