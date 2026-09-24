Expedia Aktie News: Expedia am Nachmittag fester

Das Papier von Expedia konnte um 16:28 Uhr klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 1,4 Prozent auf 262,60 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im NASDAQ Composite Index, der derzeit bei 26'803 Punkten notiert. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Expedia-Aktie bisher bei 268,14 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 260,55 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 59'696 Expedia-Aktien den Besitzer.

Am 27.08.2026 erreichte der Anteilsschein mit 341,68 USD ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 30,11 Prozent. Kursverluste drückten das Papier am 24.02.2026 auf bis zu 185,38 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Expedia-Aktie liegt somit 41,65 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2025 erhielten Expedia-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,60 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,50 USD. Am 05.08.2026 äusserte sich Expedia zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 7,16 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Expedia 2,48 USD je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite hat Expedia im vergangenen Quartal 4.32 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 13,97 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Expedia 3.79 Mrd. USD umsetzen können.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 29.10.2026 erwartet.

Den erwarteten Gewinn je Expedia-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 20,87 USD fest.

Redaktion finanzen.ch

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