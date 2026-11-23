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23.11.2026 20:27:13
Expedia Aktie News: Expedia am Montagabend mit positiven Vorzeichen
Die Aktie von Expedia gehört am Montagabend zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt wies die Expedia-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 2,3 Prozent auf 240,25 USD nach oben.
Die Expedia-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 20:26 Uhr 2,3 Prozent im Plus bei 240,25 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im NASDAQ Composite Index, der zurzeit bei 24'131 Punkten liegt. Zwischenzeitlich stieg die Expedia-Aktie sogar auf 244,31 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 242,22 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 126'022 Expedia-Aktien umgesetzt.
Der Anteilsschein kletterte am 27.08.2026 auf bis zu 341,68 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Expedia-Aktie damit 29,69 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 24.02.2026 bei 185,38 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 22,84 Prozent.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,45 USD. Im Vorjahr erhielten Expedia-Aktionäre 1,60 USD je Wertpapier. Expedia liess sich am 04.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 8,42 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 7,32 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Expedia im vergangenen Quartal 4.94 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 11,92 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Expedia 4.41 Mrd. USD umsetzen können.
Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 11.02.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass Expedia einen Gewinn von 37,17 USD je Aktie in der Bilanz 2030 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
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