Die Expedia-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Um 16:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,2 Prozent auf 237,79 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im NASDAQ Composite Index, der derzeit bei 24'330 Punkten notiert. Die Expedia-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 244,31 USD aus. Mit einem Wert von 242,22 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der Expedia-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 47'530 Stück gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 341,68 USD erreichte der Titel am 27.08.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Expedia-Aktie ist somit 43,69 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 24.02.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 185,38 USD. Mit Abgaben von 22,04 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Zuletzt erhielten Expedia-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 1,60 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,45 USD aus. Am 04.11.2026 legte Expedia die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2026 endete, vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 8,42 USD. Im Vorjahresviertel waren 7,32 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 4.94 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 11,92 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4.41 Mrd. USD in den Büchern standen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 11.02.2027 erfolgen.

Von Analysten wird erwartet, dass Expedia im Jahr 2030 37,17 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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