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23.10.2026 20:27:13
Expedia Aktie News: Expedia am Abend mit negativen Vorzeichen
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von Expedia. Die Aktie verlor zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 2,7 Prozent auf 290,54 USD.
Die Expedia-Aktie musste um 20:26 Uhr Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 2,7 Prozent auf 290,54 USD abwärts. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im NASDAQ Composite Index, der bislang bei 25'992 Punkten steht. Die grössten Abgaben verzeichnete die Expedia-Aktie bis auf 286,48 USD. Bei 294,01 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Zuletzt wechselten via NASDAQ 82'437 Expedia-Aktien den Besitzer.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (341,68 USD) erklomm das Papier am 27.08.2026. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 17,60 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 185,38 USD am 24.02.2026. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 36,19 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Zuletzt erhielten Expedia-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 1,60 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,50 USD aus. Am 05.08.2026 legte Expedia die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 7,16 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 2,48 USD je Aktie in den Büchern standen. Im abgelaufenen Quartal hat Expedia 4.32 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 13,97 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 3.79 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte Expedia am 04.11.2026 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2027 rechnen Experten am 04.11.2027.
Den erwarteten Gewinn je Expedia-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 21,03 USD fest.
Redaktion finanzen.ch
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