Expedia Aktie News: Expedia am Freitagnachmittag mit Kursverlusten

Um 16:28 Uhr rutschte die Expedia-Aktie in der NASDAQ-Sitzung um 4,0 Prozent auf 286,48 USD ab. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im NASDAQ Composite Index, der bislang bei 25'929 Punkten steht. Die grössten Abgaben verzeichnete die Expedia-Aktie bis auf 286,48 USD. Bei 294,01 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via NASDAQ 26'338 Expedia-Aktien den Besitzer.

Am 27.08.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 341,68 USD an. Der derzeitige Kurs der Expedia-Aktie liegt somit 16,16 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 24.02.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 185,38 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 35,29 Prozent.

Nachdem im Jahr 2025 1,60 USD an Expedia-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,50 USD aus. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte Expedia am 05.08.2026 vor. Es stand ein EPS von 7,16 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Expedia noch ein Gewinn pro Aktie von 2,48 USD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 13,97 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 3.79 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 4.32 Mrd. USD ausgewiesen.

Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte Expedia am 04.11.2026 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz am 04.11.2027.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 21,03 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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