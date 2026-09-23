Expedia Aktie 14491617 / US30212P3038
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23.09.2026 20:27:13
Expedia Aktie News: Anleger setzen Expedia am Mittwochabend unter Druck
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von Expedia. Das Papier von Expedia gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 6,6 Prozent auf 262,06 USD abwärts.
Die Expedia-Aktie musste um 20:26 Uhr im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 6,6 Prozent auf 262,06 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im NASDAQ Composite Index, der derzeit bei 26'956 Punkten notiert. Bei 257,82 USD markierte die Expedia-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 275,13 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 411'095 Expedia-Aktien.
Am 27.08.2026 erreichte der Anteilsschein mit 341,68 USD ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Expedia-Aktie damit 23,30 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 24.02.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 185,38 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Expedia-Aktie damit 41,36 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Expedia-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 1,60 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,50 USD aus. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Expedia am 05.08.2026. Das EPS wurde auf 7,16 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Expedia 2,48 USD je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 13,97 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 3.79 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 4.32 Mrd. USD ausgewiesen.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte Expedia am 29.10.2026 präsentieren.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 20,87 USD je Aktie in den Expedia-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
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