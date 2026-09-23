Expedia Aktie 14491617 / US30212P3038
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23.09.2026 16:29:00
Expedia Aktie News: Anleger schicken Expedia am Mittwochnachmittag tief südwärts
Die Aktie von Expedia gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Expedia nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 6,9 Prozent auf 261,45 USD.
Die Aktionäre schickten das Papier von Expedia nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie um 16:28 Uhr 6,9 Prozent auf 261,45 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im NASDAQ Composite Index, der zurzeit bei 26'932 Punkten liegt. Die Expedia-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 258,94 USD ab. Zur Startglocke stand der Titel bei 275,13 USD. Von der Expedia-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 162'144 Stück gehandelt.
Bei einem Wert von 341,68 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (27.08.2026). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 30,69 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 185,38 USD. Dieser Wert wurde am 24.02.2026 erreicht. Der derzeitige Kurs der Expedia-Aktie liegt somit 41,03 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
2025 wurde eine Dividende von Höhe von 1,60 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,50 USD. Am 05.08.2026 äusserte sich Expedia zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Das EPS belief sich auf 7,16 USD gegenüber 2,48 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 13,97 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 4.32 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 3.79 Mrd. USD in den Büchern gestanden.
Am 29.10.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.
In der Expedia-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 20,87 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
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