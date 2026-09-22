Expedia Aktie 14491617 / US30212P3038
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22.09.2026 20:27:13
Expedia Aktie News: Expedia am Abend mit Kursverlusten
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von Expedia. Zuletzt fiel die Expedia-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 4,4 Prozent auf 268,70 USD ab.
Die Expedia-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 20:26 Uhr 4,4 Prozent im Minus bei 268,70 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im NASDAQ Composite Index, der aktuell bei 27'257 Punkten steht. Die Abwärtsbewegung der Expedia-Aktie ging bis auf 263,64 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 284,01 USD. Bisher wurden via NASDAQ 359'068 Expedia-Aktien gekauft oder verkauft.
Bei 341,68 USD erreichte der Titel am 27.08.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Expedia-Aktie 27,16 Prozent zulegen. Am 24.02.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 185,38 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 31,01 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,50 USD. Im Vorjahr hatte Expedia 1,60 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Am 05.08.2026 legte Expedia die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 7,16 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Expedia ein EPS von 2,48 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite hat Expedia im vergangenen Quartal 4.32 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 13,97 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Expedia 3.79 Mrd. USD umsetzen können.
Voraussichtlich am 29.10.2026 dürfte Expedia Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 20,87 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
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