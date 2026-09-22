Expedia Aktie 14491617 / US30212P3038
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22.09.2026 16:29:00
Expedia Aktie News: Expedia am Nachmittag im Minusbereich
Die Aktie von Expedia gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die Expedia-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 1,5 Prozent auf 276,86 USD ab.
Um 16:28 Uhr ging es für die Expedia-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 1,5 Prozent auf 276,86 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im NASDAQ Composite Index, der aktuell bei 27'248 Punkten steht. Die Abwärtsbewegung der Expedia-Aktie ging bis auf 276,51 USD. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 284,01 USD. Bisher wurden heute 54'125 Expedia-Aktien gehandelt.
Am 27.08.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 341,68 USD. Derzeit notiert die Expedia-Aktie damit 18,97 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 185,38 USD ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Expedia-Aktie mit einem Verlust von 33,04 Prozent wieder erreichen.
Nach 1,60 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,50 USD je Expedia-Aktie. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte Expedia am 05.08.2026 vor. Es stand ein EPS von 7,16 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Expedia noch ein Gewinn pro Aktie von 2,48 USD in den Büchern gestanden. Expedia hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 4.32 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 13,97 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 3.79 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.
Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte Expedia am 29.10.2026 präsentieren.
Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Expedia ein EPS in Höhe von 20,87 USD in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.ch
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