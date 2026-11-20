Die Expedia-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 20:26 Uhr in Grün und gewann 0,2 Prozent auf 239,58 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im NASDAQ Composite Index, der aktuell bei 22'881 Punkten steht. Das bisherige Tageshoch markierte die Expedia-Aktie bei 245,48 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 240,63 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 158'755 Expedia-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 27.08.2026 auf bis zu 341,68 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Expedia-Aktie derzeit noch 42,62 Prozent Luft nach oben. Am 24.02.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 185,38 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Expedia-Aktie mit einem Verlust von 22,62 Prozent wieder erreichen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,45 USD, nach 1,60 USD im Jahr 2025. Am 04.11.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 8,42 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Expedia 7,32 USD je Aktie verdient. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 11,92 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 4.94 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 4.41 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte Expedia am 11.02.2027 präsentieren.

Experten taxieren den Expedia-Gewinn für das Jahr 2026 auf 21,23 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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