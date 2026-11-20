Um 16:28 Uhr sprang die Expedia-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 2,3 Prozent auf 244,71 USD zu. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im NASDAQ Composite Index, der im Moment bei 23'397 Punkten tendiert. In der Spitze legte die Expedia-Aktie bis auf 245,25 USD zu. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 240,63 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 51'464 Expedia-Aktien umgesetzt.

Am 27.08.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 341,68 USD an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Expedia-Aktie derzeit noch 39,63 Prozent Luft nach oben. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 24.02.2026 bei 185,38 USD. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 24,25 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Expedia-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 1,60 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,45 USD aus. Expedia liess sich am 04.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 8,42 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 7,32 USD je Aktie in den Büchern standen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Expedia in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 11,92 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 4.94 Mrd. USD im Vergleich zu 4.41 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte Expedia am 11.02.2027 vorlegen.

Experten gehen davon aus, dass Expedia im Jahr 2026 21,23 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Expedia-Aktie

NASDAQ Composite Index-Titel Expedia-Aktie: Mit dieser Dividendenauszahlung können Expedia-Aktionäre rechnen

Nach Kursrückgang: Jefferies setzt auf wenig beachtete KI-Aktien - NVIDIA bleibt aussen vor

Bank of America-Analyst: Diese Tech-Aktien werden die stärksten KI-Gewinner