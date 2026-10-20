Expedia Aktie News: Expedia am Abend mit positiven Vorzeichen

Die Aktie legte um 20:26 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 3,3 Prozent auf 301,34 USD zu. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im NASDAQ Composite Index, der derzeit bei 26'461 Punkten notiert. Die Expedia-Aktie legte bis auf 301,50 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 295,89 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Zuletzt wechselten via NASDAQ 103'870 Expedia-Aktien den Besitzer.

Am 27.08.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 341,68 USD. Mit einem Zuwachs von 13,39 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 185,38 USD ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 38,48 Prozent.

Für Expedia-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 1,60 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,50 USD ausgeschüttet werden. Am 05.08.2026 hat Expedia die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie lag bei 7,16 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2,48 USD je Aktie vermeldet. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 13,97 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 4.32 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 3.79 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 04.11.2026 veröffentlicht. Mit der Vorlage der Q3 2027-Bilanz von Expedia rechnen Experten am 04.11.2027.

Den erwarteten Gewinn je Expedia-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 21,02 USD fest.

Redaktion finanzen.ch

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