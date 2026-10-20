Expedia Aktie News: Expedia am Nachmittag im Aufwind

Die Aktie legte um 16:28 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 2,0 Prozent auf 297,67 USD zu. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im NASDAQ Composite Index, der zurzeit bei 26'515 Punkten liegt. Die Expedia-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 301,25 USD. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 295,89 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 23'909 Expedia-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 27.08.2026 bei 341,68 USD. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Expedia-Aktie somit 12,88 Prozent niedriger. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 185,38 USD am 24.02.2026. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 37,72 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 1,60 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,50 USD. Am 05.08.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 7,16 USD. Im Vorjahresviertel waren 2,48 USD je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Expedia im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 13,97 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 4.32 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 3.79 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 04.11.2026 erwartet. Expedia dürfte die Q3 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 04.11.2027 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Expedia einen Gewinn von 21,02 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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