Expedia Aktie News: Expedia präsentiert sich am Donnerstagabend fester

Die Expedia-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 20:26 Uhr in Grün und gewann 0,2 Prozent auf 326,91 USD. Damit gibt das Wertpapier dem NASDAQ Composite Index, der bei 26'045 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die Expedia-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 327,65 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 326,68 USD. Bisher wurden via NASDAQ 96'355 Expedia-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 18.08.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 335,00 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 2,47 Prozent. Am 24.02.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 185,38 USD ab. Mit einem Abschlag von mindestens 43,29 Prozent könnte die Expedia-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nach 1,60 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,50 USD je Expedia-Aktie. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Expedia am 05.08.2026. Das Ergebnis je Aktie lag bei 7,16 USD, nach 2,48 USD im Vorjahresvergleich. Im abgelaufenen Quartal hat Expedia 4.32 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 13,97 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 3.79 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Am 29.10.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von Expedia veröffentlicht werden.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 20,76 USD je Expedia-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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