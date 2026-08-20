Expedia Aktie 14491617 / US30212P3038
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20.08.2026 16:29:00
Expedia Aktie News: Expedia am Nachmittag mit negativen Vorzeichen
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Expedia. Die Expedia-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 1,0 Prozent auf 323,00 USD ab.
Das Papier von Expedia gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Um 16:28 Uhr ging es um 1,0 Prozent auf 323,00 USD abwärts. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im NASDAQ Composite Index, der zurzeit bei 26'162 Punkten liegt. In der Spitze büsste die Expedia-Aktie bis auf 323,00 USD ein. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 326,68 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 31'612 Expedia-Aktien umgesetzt.
Der Anteilsschein kletterte am 18.08.2026 auf bis zu 335,00 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 3,72 Prozent über dem aktuellen Kurs der Expedia-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 24.02.2026 bei 185,38 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Expedia-Aktie derzeit noch 42,61 Prozent Luft nach unten.
Zuletzt erhielten Expedia-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 1,60 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,50 USD aus. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Expedia am 05.08.2026 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 7,16 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,48 USD erwirtschaftet worden. Das vergangene Quartal hat Expedia mit einem Umsatz von insgesamt 4.32 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3.79 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 13,97 Prozent gesteigert.
Am 29.10.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.
Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 20,76 USD je Expedia-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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