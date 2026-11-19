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19.11.2026 20:27:13
Expedia Aktie News: Expedia am Donnerstagabend in Rot
Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von Expedia. Die Expedia-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 2,4 Prozent auf 240,01 USD abwärts.
Das Papier von Expedia gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Um 20:26 Uhr ging es um 2,4 Prozent auf 240,01 USD abwärts. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im NASDAQ Composite Index, der aktuell bei 24'067 Punkten steht. In der Spitze büsste die Expedia-Aktie bis auf 239,77 USD ein. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 245,68 USD. Der Tagesumsatz der Expedia-Aktie belief sich zuletzt auf 120'146 Aktien.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 27.08.2026 bei 341,68 USD. Gewinne von 42,36 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 24.02.2026 bei 185,38 USD. Derzeit notiert die Expedia-Aktie damit 29,47 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Nachdem Expedia seine Aktionäre 2025 mit 1,60 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,45 USD je Aktie ausschütten. Am 04.11.2026 äusserte sich Expedia zu den Kennzahlen des am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 8,42 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 7,32 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 4.94 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 4.41 Mrd. USD umgesetzt worden waren.
Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte Expedia am 11.02.2027 präsentieren.
Den erwarteten Gewinn je Expedia-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 21,23 USD fest.
Redaktion finanzen.ch
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