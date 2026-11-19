Die Expedia-Aktie musste um 16:28 Uhr im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 0,3 Prozent auf 245,14 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im NASDAQ Composite Index, der aktuell bei 24'575 Punkten steht. Das bisherige Tagestief markierte Expedia-Aktie bei 244,21 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 245,68 USD. Bisher wurden via NASDAQ 34'231 Expedia-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 27.08.2026 markierte das Papier bei 341,68 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 39,38 Prozent hinzugewinnen. Der Anteilsschein verbuchte am 24.02.2026 Kursverluste bis auf 185,38 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 24,38 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nach 1,60 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,45 USD je Expedia-Aktie. Expedia liess sich am 04.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 8,42 USD gegenüber 7,32 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 4.94 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 11,92 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4.41 Mrd. USD in den Büchern standen.

Expedia wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 11.02.2027 vorlegen.

Von Analysten wird erwartet, dass Expedia im Jahr 2026 21,23 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Expedia-Aktie

NASDAQ Composite Index-Titel Expedia-Aktie: Mit dieser Dividendenauszahlung können Expedia-Aktionäre rechnen

Nach Kursrückgang: Jefferies setzt auf wenig beachtete KI-Aktien - NVIDIA bleibt aussen vor

Bank of America-Analyst: Diese Tech-Aktien werden die stärksten KI-Gewinner