|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
19.11.2026 16:29:00
Expedia Aktie News: Expedia am Donnerstagnachmittag mit negativen Vorzeichen
Die Aktie von Expedia gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Der Expedia-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,3 Prozent auf 245,14 USD.
Die Expedia-Aktie musste um 16:28 Uhr im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 0,3 Prozent auf 245,14 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im NASDAQ Composite Index, der aktuell bei 24'575 Punkten steht. Das bisherige Tagestief markierte Expedia-Aktie bei 244,21 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 245,68 USD. Bisher wurden via NASDAQ 34'231 Expedia-Aktien gekauft oder verkauft.
Am 27.08.2026 markierte das Papier bei 341,68 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 39,38 Prozent hinzugewinnen. Der Anteilsschein verbuchte am 24.02.2026 Kursverluste bis auf 185,38 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 24,38 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Nach 1,60 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,45 USD je Expedia-Aktie. Expedia liess sich am 04.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 8,42 USD gegenüber 7,32 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 4.94 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 11,92 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4.41 Mrd. USD in den Büchern standen.
Expedia wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 11.02.2027 vorlegen.
Von Analysten wird erwartet, dass Expedia im Jahr 2026 21,23 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Expedia-Aktie
NASDAQ Composite Index-Titel Expedia-Aktie: Mit dieser Dividendenauszahlung können Expedia-Aktionäre rechnen
Nach Kursrückgang: Jefferies setzt auf wenig beachtete KI-Aktien - NVIDIA bleibt aussen vor
Bank of America-Analyst: Diese Tech-Aktien werden die stärksten KI-Gewinner
Trading Signals: Swisscom - Zu viel des Guten?
Der „Blaue Riese“ zählt 2026 zu den Top-Performern des europäischen Telekomsektors. Jetzt steht die relativ hoch bewertete Swisscom-Aktie allerdings vor einem markanten Widerstand – Trader könnten darauf spekulieren, dass der Large Cap nach unten abprallt.Weiterlesen!
Nachrichten zu Expedia Inc.
|
19.11.26
|Expedia Aktie News: Expedia am Donnerstagabend in Rot (finanzen.ch)
|
19.11.26
|Expedia Aktie News: Expedia am Donnerstagnachmittag mit negativen Vorzeichen (finanzen.ch)
|
13.11.26
|NASDAQ Composite Index-Papier Expedia-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Expedia-Investment von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
|
12.11.26
|Donnerstagshandel in New York: Pluszeichen im NASDAQ Composite (finanzen.ch)
|
06.11.26
|NASDAQ Composite Index-Papier Expedia-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Expedia von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
05.11.26
|Verluste in New York: S&P 500 zum Handelsstart im Minus (finanzen.ch)
|
04.11.26
|Börse New York in Grün: NASDAQ Composite beendet den Mittwochshandel mit Gewinnen (finanzen.ch)
|
04.11.26
|Börse New York in Grün: Anleger lassen NASDAQ Composite am Mittwochnachmittag steigen (finanzen.ch)
Analysen zu Expedia Inc.
US-Aktien im Gespräch: SEI Investments, Wabtec und BNY Mellon – BX Morningcall mit François Bloch
Drei US-Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen stehen im Fokus dieser Ausgabe des BX Morning Call:
✅ SEI Investments
✅ Wabtec
✅ Bank of New York Mellon
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Expedia am 19.11.2026
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSchwache Handelsstimmung weltweit: SMI mit Verlusten erwartet -- DAX dürfte tiefer starten -- Ausverkauf an Asiens Börsen
Der heimische Leitindex dürfte am Freitag Verluste hinnehmen müssen. Auch der deutsche Aktienmarkt wird wohl tiefer in den Handel einsteigen. An den Börsen in Fernost erleben Anleger am Freitag einen schwarzen Tag.