Expedia Aktie News: Expedia am Nachmittag auf rotem Terrain

Die Expedia-Aktie musste um 16:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 1,1 Prozent auf 285,70 USD abwärts. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im NASDAQ Composite Index, der aktuell bei 26'507 Punkten steht. Die grössten Abgaben verzeichnete die Expedia-Aktie bis auf 283,78 USD. Bei 286,75 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 31'096 Expedia-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (341,68 USD) erklomm das Papier am 27.08.2026. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Expedia-Aktie 19,59 Prozent zulegen. Am 24.02.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 185,38 USD ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 35,11 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten gehen davon aus, dass Expedia-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,50 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Expedia 1,60 USD aus. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Expedia am 05.08.2026. Expedia hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 7,16 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2,48 USD je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite hat Expedia im vergangenen Quartal 4.32 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 13,97 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Expedia 3.79 Mrd. USD umsetzen können.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 04.11.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Q3 2027-Finanzergebnisse könnte Expedia möglicherweise am 04.11.2027 präsentieren.

In der Expedia-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 21,02 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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