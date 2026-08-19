Expedia Aktie News: Expedia am Abend gefragt

Um 20:26 Uhr sprang die Expedia-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 2,9 Prozent auf 330,60 USD zu. Damit gibt das Wertpapier dem NASDAQ Composite Index, der bei 26'324 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die Expedia-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 334,86 USD. Bei 324,13 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via NASDAQ 97'563 Expedia-Aktien umgesetzt.

Am 18.08.2026 erreichte der Anteilsschein mit 335,00 USD ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Expedia-Aktie ist somit 1,33 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 24.02.2026 (185,38 USD). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 43,93 Prozent.

Expedia-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 1,60 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,50 USD aus. Expedia liess sich am 05.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 7,16 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Expedia 2,48 USD je Aktie eingenommen. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 13,97 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 4.32 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 3.79 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Expedia wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 29.10.2026 vorlegen.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Expedia ein EPS in Höhe von 20,73 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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