Expedia Aktie News: Expedia präsentiert sich am Nachmittag fester

Das Papier von Expedia konnte um 16:28 Uhr klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 3,4 Prozent auf 332,22 USD. Damit gibt das Wertpapier dem NASDAQ Composite Index, der bei 26'226 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Den höchsten Wert des Tages markierte die Expedia-Aktie bei 332,24 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 324,13 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 35'632 Expedia-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 335,00 USD erreichte der Titel am 18.08.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Expedia-Aktie damit 0,83 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 185,38 USD. Dieser Wert wurde am 24.02.2026 erreicht. Der derzeitige Kurs der Expedia-Aktie liegt somit 79,21 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,50 USD. Im Vorjahr hatte Expedia 1,60 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Expedia gewährte am 05.08.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 7,16 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,48 USD erwirtschaftet worden. Beim Umsatz wurden 4.32 Mrd. USD gegenüber 3.79 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Am 29.10.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 20,73 USD je Aktie in den Expedia-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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