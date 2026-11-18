Um 20:26 Uhr sprang die Expedia-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 1,8 Prozent auf 247,42 USD zu. Damit gibt das Wertpapier dem NASDAQ Composite Index, der bei 24'447 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die Expedia-Aktie legte bis auf 251,00 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Mit einem Wert von 241,78 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via NASDAQ 135'839 Expedia-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 27.08.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 341,68 USD. Der aktuelle Kurs der Expedia-Aktie ist somit 38,10 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 24.02.2026 bei 185,38 USD. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 25,07 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Expedia-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 1,60 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,45 USD aus. Expedia liess sich am 04.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 8,42 USD gegenüber 7,32 USD im Vorjahresquartal. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Expedia im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 11,92 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 4.94 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 4.41 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Expedia dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 11.02.2027 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Expedia im Jahr 2026 21,23 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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