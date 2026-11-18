Das Papier von Expedia konnte um 16:28 Uhr klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 1,9 Prozent auf 247,84 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im NASDAQ Composite Index, der aktuell bei 24'427 Punkten steht. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Expedia-Aktie bisher bei 250,00 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 241,78 USD. Der Tagesumsatz der Expedia-Aktie belief sich zuletzt auf 35'122 Aktien.

Am 27.08.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 341,68 USD. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 37,86 Prozent hinzugewinnen. Der Anteilsschein verbuchte am 24.02.2026 Kursverluste bis auf 185,38 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 25,20 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Expedia-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 1,60 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,45 USD belaufen. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Expedia am 04.11.2026. In Sachen EPS wurden 8,42 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Expedia 7,32 USD je Aktie eingenommen. Im abgelaufenen Quartal hat Expedia 4.94 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 11,92 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 4.41 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von Expedia wird am 11.02.2027 gerechnet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 21,23 USD je Expedia-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Expedia-Aktie

NASDAQ Composite Index-Titel Expedia-Aktie: Mit dieser Dividendenauszahlung können Expedia-Aktionäre rechnen

Nach Kursrückgang: Jefferies setzt auf wenig beachtete KI-Aktien - NVIDIA bleibt aussen vor

Bank of America-Analyst: Diese Tech-Aktien werden die stärksten KI-Gewinner