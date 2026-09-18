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18.09.2026 20:27:13

Expedia Aktie News: Expedia am Freitagabend leichter

Expedia Aktie News: Expedia am Freitagabend leichter

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von Expedia. Die Expedia-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung zuletzt um 2,0 Prozent auf 278,77 USD ab.

Expedia
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Die Expedia-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 20:26 Uhr mit Abschlägen von 2,0 Prozent bei 278,77 USD. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im NASDAQ Composite Index, der im Moment bei 26'420 Punkten realisiert. In der Spitze büsste die Expedia-Aktie bis auf 277,08 USD ein. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 284,44 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 171'888 Expedia-Aktien den Besitzer.

Am 27.08.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 341,68 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Expedia-Aktie somit 18,41 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 24.02.2026 (185,38 USD). Abschläge von 33,50 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenausschüttung für Expedia-Aktionäre betrug im Jahr 2025 1,60 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,50 USD belaufen. Expedia gewährte am 05.08.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 7,16 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Expedia 2,48 USD je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite hat Expedia im vergangenen Quartal 4.32 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 13,97 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Expedia 3.79 Mrd. USD umsetzen können.

Expedia dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 29.10.2026 präsentieren.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Expedia-Gewinn in Höhe von 20,87 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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