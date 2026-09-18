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18.09.2026 16:29:00

Expedia Aktie News: Expedia am Nachmittag mit Kurseinbussen

Expedia Aktie News: Expedia am Nachmittag mit Kurseinbussen

Die Aktie von Expedia gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Expedia gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,1 Prozent auf 281,36 USD abwärts.

Expedia
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Um 16:28 Uhr ging es für die Expedia-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 1,1 Prozent auf 281,36 USD. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im NASDAQ Composite Index, der im Moment bei 26'392 Punkten realisiert. Das bisherige Tagestief markierte Expedia-Aktie bei 281,32 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 284,44 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 101'493 Expedia-Aktien.

Am 27.08.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 341,68 USD an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Expedia-Aktie somit 17,65 Prozent niedriger. Bei einem Wert von 185,38 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (24.02.2026). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Expedia-Aktie 34,11 Prozent sinken.

Nachdem im Jahr 2025 1,60 USD an Expedia-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,50 USD aus. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Expedia am 05.08.2026 vor. Es stand ein EPS von 7,16 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Expedia noch ein Gewinn pro Aktie von 2,48 USD in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Expedia 4.32 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 13,97 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 3.79 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 29.10.2026 erwartet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 20,87 USD je Aktie in den Expedia-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: VDB Photos / Shutterstock.com
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