Expedia Aktie 14491617 / US30212P3038
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18.08.2026 20:27:13
Expedia Aktie News: Anleger greifen bei Expedia am Dienstagabend zu
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von Expedia. Die Expedia-Aktie konnte zuletzt im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,8 Prozent auf 324,12 USD.
Die Expedia-Aktie konnte um 20:26 Uhr im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,8 Prozent auf 324,12 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im NASDAQ Composite Index, der derzeit bei 26'316 Punkten notiert. Das bisherige Tageshoch markierte die Expedia-Aktie bei 327,80 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 316,77 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 98'928 Expedia-Aktien.
Am 17.08.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 335,00 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 3,36 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 185,38 USD erreichte der Anteilsschein am 24.02.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 42,81 Prozent könnte die Expedia-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Die Dividendenausschüttung für Expedia-Aktionäre betrug im Jahr 2025 1,60 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,50 USD belaufen. Expedia liess sich am 05.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 7,16 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 2,48 USD je Aktie generiert. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 13,97 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 4.32 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 3.79 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 29.10.2026 erfolgen.
In der Expedia-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 20,73 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
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