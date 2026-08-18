Expedia Aktie News: Expedia präsentiert sich am Nachmittag stärker

Im NASDAQ-Handel gewannen die Expedia-Papiere um 16:28 Uhr 2,0 Prozent. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im NASDAQ Composite Index, der zurzeit bei 26'365 Punkten liegt. Den höchsten Wert des Tages markierte die Expedia-Aktie bei 325,42 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 316,77 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 50'021 Expedia-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (335,00 USD) erklomm das Papier am 17.08.2026. Das 52-Wochen-Hoch liegt 3,09 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Expedia-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 24.02.2026 bei 185,38 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 42,95 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nach 1,60 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,50 USD je Expedia-Aktie. Am 05.08.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS lag bei 7,16 USD. Im letzten Jahr hatte Expedia einen Gewinn von 2,48 USD je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite hat Expedia im vergangenen Quartal 4.32 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 13,97 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Expedia 3.79 Mrd. USD umsetzen können.

Am 29.10.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von Expedia veröffentlicht werden.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 20,73 USD je Expedia-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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