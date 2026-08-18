Expedia Aktie 14491617 / US30212P3038
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
18.08.2026 16:29:00
Expedia Aktie News: Expedia präsentiert sich am Nachmittag stärker
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Expedia. Im NASDAQ-Handel gewannen die Expedia-Papiere zuletzt 2,0 Prozent.
Im NASDAQ-Handel gewannen die Expedia-Papiere um 16:28 Uhr 2,0 Prozent. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im NASDAQ Composite Index, der zurzeit bei 26'365 Punkten liegt. Den höchsten Wert des Tages markierte die Expedia-Aktie bei 325,42 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 316,77 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 50'021 Expedia-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (335,00 USD) erklomm das Papier am 17.08.2026. Das 52-Wochen-Hoch liegt 3,09 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Expedia-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 24.02.2026 bei 185,38 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 42,95 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Nach 1,60 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,50 USD je Expedia-Aktie. Am 05.08.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS lag bei 7,16 USD. Im letzten Jahr hatte Expedia einen Gewinn von 2,48 USD je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite hat Expedia im vergangenen Quartal 4.32 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 13,97 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Expedia 3.79 Mrd. USD umsetzen können.
Am 29.10.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von Expedia veröffentlicht werden.
Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 20,73 USD je Expedia-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Expedia-Aktie
NASDAQ Composite Index-Titel Expedia-Aktie: Mit dieser Dividendenauszahlung können Expedia-Aktionäre rechnen
Nach Kursrückgang: Jefferies setzt auf wenig beachtete KI-Aktien - NVIDIA bleibt aussen vor
Bank of America-Analyst: Diese Tech-Aktien werden die stärksten KI-Gewinner
Trading Signals: Alphabet: Bereit für den nächsten Sprung
Während Berkshire Hathaway ein deutliches Vertrauenssignal sendet, steht die Aktie charttechnisch an einer interessanten Unterstützungszone. Aktuell eröffnet sich eine spekulative Chance auf einen neuen Anlauf in Richtung 400 Dollar.Weiterlesen!
Nachrichten zu Expedia Inc.
|
16:29
|Expedia Aktie News: Expedia präsentiert sich am Nachmittag stärker (finanzen.ch)
|
17.08.26
|Expedia Aktie News: Expedia am Montagabend im Minusbereich (finanzen.ch)
|
14.08.26
|NASDAQ Composite Index-Wert Expedia-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Expedia-Investition von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
07.08.26
|NASDAQ Composite Index-Wert Expedia-Aktie: So viel hätte eine Investition in Expedia von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
04.08.26
|Ausblick: Expedia öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
31.07.26
|NASDAQ Composite Index-Papier Expedia-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Expedia-Investition von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.ch)
|
27.07.26
|NASDAQ Composite aktuell: NASDAQ Composite schlussendlich in Rot (finanzen.ch)
|
27.07.26
|NYSE-Handel: S&P 500 beendet die Montagssitzung in der Gewinnzone (finanzen.ch)
Analysen zu Expedia Inc.
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI wechselhaft -- DAX tiefer -- Wall Street schwächer -- Asiens Börsen schliessen uneins
Der heimische Markt kann sich nicht für eine Richtung entscheiden. Der deutsche Leitindex präsentiert sich am Dienstag schwächer. Die US-Börsen machen Verluste. An den Märkten in Asien ging es am Dienstag in unterschiedliche Richtungen.