Um 20:26 Uhr rutschte die Expedia-Aktie in der NASDAQ-Sitzung um 3,1 Prozent auf 244,84 USD ab. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im NASDAQ Composite Index, der aktuell bei 24'252 Punkten steht. Im Tief verlor die Expedia-Aktie bis auf 244,37 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 251,20 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 132'853 Expedia-Aktien den Besitzer.

Am 27.08.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 341,68 USD an. Der derzeitige Kurs der Expedia-Aktie liegt somit 28,34 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 185,38 USD fiel das Papier am 24.02.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Expedia-Aktie liegt somit 32,07 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass Expedia-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,45 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Expedia 1,60 USD aus. Expedia gewährte am 04.11.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 8,42 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 7,32 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Expedia 4.94 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 11,92 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 4.41 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Expedia-Bilanz für Q4 2026 wird am 11.02.2027 erwartet.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 21,23 USD je Expedia-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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