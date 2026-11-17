Um 16:28 Uhr konnte die Aktie von Expedia zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 0,3 Prozent auf 253,44 USD. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im NASDAQ Composite Index, der im Moment bei 24'408 Punkten tendiert. Im Tageshoch stieg die Expedia-Aktie bis auf 254,26 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 251,20 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 33'491 Expedia-Aktien den Besitzer.

Bei 341,68 USD erreichte der Titel am 27.08.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Expedia-Aktie damit 25,83 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 24.02.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 185,38 USD. Derzeit notiert die Expedia-Aktie damit 36,71 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem Expedia seine Aktionäre 2025 mit 1,60 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,45 USD je Aktie ausschütten. Die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Expedia am 04.11.2026. Das EPS wurde auf 8,42 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 7,32 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Expedia in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 11,92 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 4.94 Mrd. USD im Vergleich zu 4.41 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte Expedia am 11.02.2027 präsentieren.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Expedia ein EPS in Höhe von 21,23 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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