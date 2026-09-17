Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’951 0.0%  SPI 19’716 0.1%  Dow 51’778 0.6%  DAX 25’609 -0.4%  Euro 0.9468 0.1%  EStoxx50 6’302 -0.3%  Gold 4’396 1.3%  Bitcoin 64’479 2.3%  Dollar 0.8244 0.1%  Öl 102.7 -2.0% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Helvetia Baloise46664220
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
VW-Aktie schwächer: Konzernbetriebsratschefin verlangt von Autoherstellern klare Bekenntnisse zu Arbeitsplätzen in Deutschland
TUI-Aktie in Rot: Früherer easyJet-Chef Lundgren soll Aufsichtsrat leiten - Zetsche geht
Helvetia Baloise-Aktie tiefer: Dennis Giavina zum Technologie-Chef Schweiz ernannt
Huber+Suhner-Aktie im Minus: Konzern setzt auf vier Wachstumsfelder
SHL Telemedicine-Aktie sackt ab: Aktionäre stimmen für Einführung von Opting-out-Klausel
Suche...
ETF Sparplan

Expedia Aktie 14491617 / US30212P3038

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

17.09.2026 20:27:13

Expedia Aktie News: Expedia am Donnerstagabend mit Abschlägen

Expedia Aktie News: Expedia am Donnerstagabend mit Abschlägen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von Expedia. Die Aktie verlor zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 1,1 Prozent auf 283,75 USD.

Expedia
233.51 CHF 0.46%
Kaufen Verkaufen

Die Expedia-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 20:26 Uhr um 1,1 Prozent auf 283,75 USD ab. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im NASDAQ Composite Index, der aktuell bei 26'396 Punkten steht. Bei 280,88 USD markierte die Expedia-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 289,86 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 101'156 Expedia-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (341,68 USD) erklomm das Papier am 27.08.2026. Derzeit notiert die Expedia-Aktie damit 16,95 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 185,38 USD am 24.02.2026. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 34,67 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 1,60 USD an Expedia-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,50 USD. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Expedia am 05.08.2026. Der Gewinn je Aktie lag bei 7,16 USD. Im Vorjahresviertel waren 2,48 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat Expedia im vergangenen Quartal 4.32 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 13,97 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Expedia 3.79 Mrd. USD umsetzen können.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 29.10.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

In der Expedia-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 20,87 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Expedia-Aktie

NASDAQ Composite Index-Titel Expedia-Aktie: Mit dieser Dividendenauszahlung können Expedia-Aktionäre rechnen

Nach Kursrückgang: Jefferies setzt auf wenig beachtete KI-Aktien - NVIDIA bleibt aussen vor

Bank of America-Analyst: Diese Tech-Aktien werden die stärksten KI-Gewinner


Bildquelle: VDB Photos / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: Palo Alto Networks - Von KI-Angst zum Wachstumstreiber

KI wird für die Cybersecurity-Branche vom vermeintlichen Risiko zur Chance. Palo Alto Networks profitiert von steigenden Sicherheitsinvestitionen, starken Quartalszahlen und einem positiven Ausblick. Auch charttechnisch bleibt die Aktie spannend: Das Rekordhoch rückt in Reichweite.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Expedia Inc.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten