Expedia Aktie 14491617 / US30212P3038
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17.09.2026 20:27:13
Expedia Aktie News: Expedia am Donnerstagabend mit Abschlägen
Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von Expedia. Die Aktie verlor zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 1,1 Prozent auf 283,75 USD.
Die Expedia-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 20:26 Uhr um 1,1 Prozent auf 283,75 USD ab. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im NASDAQ Composite Index, der aktuell bei 26'396 Punkten steht. Bei 280,88 USD markierte die Expedia-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 289,86 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 101'156 Expedia-Aktien den Besitzer.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (341,68 USD) erklomm das Papier am 27.08.2026. Derzeit notiert die Expedia-Aktie damit 16,95 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 185,38 USD am 24.02.2026. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 34,67 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 1,60 USD an Expedia-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,50 USD. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Expedia am 05.08.2026. Der Gewinn je Aktie lag bei 7,16 USD. Im Vorjahresviertel waren 2,48 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat Expedia im vergangenen Quartal 4.32 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 13,97 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Expedia 3.79 Mrd. USD umsetzen können.
Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 29.10.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.
In der Expedia-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 20,87 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
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