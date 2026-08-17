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17.08.2026 20:27:13

Expedia Aktie News: Expedia am Montagabend im Minusbereich

Expedia Aktie News: Expedia am Montagabend im Minusbereich

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von Expedia. Die Expedia-Aktie notierte zuletzt im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 3,9 Prozent auf 319,85 USD.

Expedia
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Der Expedia-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Um 20:26 Uhr verlor das Papier 3,9 Prozent auf 319,85 USD. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im NASDAQ Composite Index, der bislang bei 26'655 Punkten steht. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Expedia-Aktie bisher bei 319,65 USD. Bei 330,50 USD eröffnete der Anteilsschein. Der Tagesumsatz der Expedia-Aktie belief sich zuletzt auf 173'454 Aktien.

Am 17.08.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 335,00 USD an. Mit einem Zuwachs von 4,74 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Kursverluste drückten das Papier am 24.02.2026 auf bis zu 185,38 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Expedia-Aktie mit einem Verlust von 42,04 Prozent wieder erreichen.

Zuletzt erhielten Expedia-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 1,60 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,50 USD aus. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Expedia am 05.08.2026. Das Ergebnis je Aktie lag bei 7,16 USD, nach 2,48 USD im Vorjahresvergleich. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 4.32 Mrd. USD – ein Plus von 13,97 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Expedia 3.79 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Expedia dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 29.10.2026 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Expedia im Jahr 2026 20,73 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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