Expedia Aktie 14491617 / US30212P3038
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17.08.2026 16:29:00
Expedia Aktie News: Expedia am Montagnachmittag mit negativen Vorzeichen
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Expedia. Die Aktionäre schickten das Papier von Expedia nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,2 Prozent auf 328,55 USD.
Die Aktionäre schickten das Papier von Expedia nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie um 16:28 Uhr 1,2 Prozent auf 328,55 USD. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im NASDAQ Composite Index, der im Moment bei 26'719 Punkten realisiert. In der Spitze fiel die Expedia-Aktie bis auf 327,54 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 330,50 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Expedia-Aktien beläuft sich auf 83'254 Stück.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 335,00 USD. Dieser Kurs wurde am 17.08.2026 erreicht. Mit einem Zuwachs von 1,96 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 24.02.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 185,38 USD ab. Mit einem Abschlag von mindestens 43,58 Prozent könnte die Expedia-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Im Jahr 2025 erhielten Expedia-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,60 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,50 USD. Am 05.08.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 7,16 USD. Im Vorjahresviertel waren 2,48 USD je Aktie erzielt worden. Expedia hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 4.32 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 13,97 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 3.79 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte Expedia am 29.10.2026 präsentieren.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Expedia-Aktie in Höhe von 20,73 USD im Jahr 2026 aus.
Redaktion finanzen.ch
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