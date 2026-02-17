Expedia Aktie News: Anleger setzen Expedia am Dienstagabend unter Druck

Die Expedia-Aktie gab im NASDAQ-Handel um 20:26 Uhr um 5,4 Prozent auf 201,26 USD nach. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im NASDAQ Composite Index, der aktuell bei 22'661 Punkten steht. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Expedia-Aktie bisher bei 198,33 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 211,02 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 968'648 Expedia-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 303,48 USD erreichte der Titel am 10.01.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 50,79 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 08.04.2025 bei 130,38 USD. Mit Abgaben von 35,22 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2025 erhielten Expedia-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,60 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,46 USD. Am 12.02.2026 hat Expedia in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,60 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 2,20 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 3.55 Mrd. USD – ein Plus von 11,40 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Expedia 3.18 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Expedia wird die nächste Bilanz für Q1 2026 voraussichtlich am 30.04.2026 vorlegen.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Expedia-Gewinn in Höhe von 19,26 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

