Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’753 0.7%  SPI 18’961 0.7%  Dow 49’618 0.2%  DAX 24’998 0.8%  Euro 0.9127 0.0%  EStoxx50 6’022 0.7%  Gold 4’885 -2.2%  Bitcoin 52’268 -1.5%  Dollar 0.7704 0.1%  Öl 67.3 -1.9% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Nestlé3886335Roche1203204UBS24476758Novartis1200526Zurich Insurance1107539Swiss Re12688156NVIDIA994529Rheinmetall345850Holcim1221405
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
So bewegen sich die Preise von Gold, Öl, Silber und Weizen am Abend
Aktien von Netflix, Paramount und Warner im Fokus: Kampf um Übernahme geht weiter
Chevron-Aktie schwächelt: Bohr-Offensive vor Griechenland gestartet
Meta-Aktie stabil: Kinderschutz-Bedenken in Spanien - Gesichtserkennung in Kamera-Brillen geplant
Tesla-Aktie vor neuem Impuls? Musk stellt Serienproduktion des Semi 2026 in Aussicht
Suche...
eToro entdecken

Expedia Aktie 14491617 / US30212P3038

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

17.02.2026 20:27:13

Expedia Aktie News: Anleger setzen Expedia am Dienstagabend unter Druck

Expedia Aktie News: Anleger setzen Expedia am Dienstagabend unter Druck

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von Expedia. Zuletzt ging es für die Expedia-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 5,4 Prozent auf 201,26 USD.

Expedia
156.73 CHF -3.51%
Kaufen Verkaufen

Die Expedia-Aktie gab im NASDAQ-Handel um 20:26 Uhr um 5,4 Prozent auf 201,26 USD nach. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im NASDAQ Composite Index, der aktuell bei 22'661 Punkten steht. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Expedia-Aktie bisher bei 198,33 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 211,02 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 968'648 Expedia-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 303,48 USD erreichte der Titel am 10.01.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 50,79 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 08.04.2025 bei 130,38 USD. Mit Abgaben von 35,22 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2025 erhielten Expedia-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,60 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,46 USD. Am 12.02.2026 hat Expedia in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,60 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 2,20 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 3.55 Mrd. USD – ein Plus von 11,40 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Expedia 3.18 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Expedia wird die nächste Bilanz für Q1 2026 voraussichtlich am 30.04.2026 vorlegen.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Expedia-Gewinn in Höhe von 19,26 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Expedia-Aktie

Bank of America-Analyst: Diese Tech-Aktien werden die stärksten KI-Gewinner

Expedia-Aktie klettert zweistellig: Starkes Quartal beflügelt Anlegerstimmung

Aktien von Visa und MasterCard schwächeln: Walmart und Amazon erwägen offenbar Ausgabe von Stablecoins


Bildquelle: VDB Photos / Shutterstock.com

Nachrichten zu Expedia Inc.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten