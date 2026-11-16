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16.11.2026 20:27:13
Expedia Aktie News: Expedia am Abend mit Einbussen
Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von Expedia. Die Expedia-Aktie notierte zuletzt im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 2,2 Prozent auf 252,31 USD.
Um 20:26 Uhr rutschte die Expedia-Aktie in der NASDAQ-Sitzung um 2,2 Prozent auf 252,31 USD ab. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im NASDAQ Composite Index, der zurzeit bei 24'553 Punkten liegt. Die Expedia-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 251,47 USD ab. Bei 256,80 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 132'240 Expedia-Aktien.
Am 27.08.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 341,68 USD. Das 52-Wochen-Hoch liegt 35,42 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Expedia-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 185,38 USD. Dieser Wert wurde am 24.02.2026 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 26,53 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,45 USD. Im Vorjahr erhielten Expedia-Aktionäre 1,60 USD je Wertpapier. Am 04.11.2026 hat Expedia die Kennzahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 8,42 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 7,32 USD je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 11,92 Prozent auf 4.94 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 4.41 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
Am 11.02.2027 dürfte die Q4 2026-Bilanz von Expedia veröffentlicht werden.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 21,23 USD je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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