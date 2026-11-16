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16.11.2026 16:29:00
Expedia Aktie News: Expedia am Montagnachmittag im Minusbereich
Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Expedia. Die Expedia-Aktie notierte zuletzt im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 1,3 Prozent auf 254,56 USD.
Die Expedia-Aktie gab im NASDAQ-Handel um 16:28 Uhr um 1,3 Prozent auf 254,56 USD nach. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im NASDAQ Composite Index, der derzeit bei 24'585 Punkten notiert. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Expedia-Aktie bisher bei 253,49 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 256,80 USD. Bisher wurden via NASDAQ 54'606 Expedia-Aktien gekauft oder verkauft.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 27.08.2026 bei 341,68 USD. Gewinne von 34,22 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 185,38 USD erreichte der Anteilsschein am 24.02.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 27,18 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Nachdem Expedia seine Aktionäre 2025 mit 1,60 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,45 USD je Aktie ausschütten. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Expedia am 04.11.2026. Expedia hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 8,42 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 7,32 USD je Aktie gewesen. Umsatzseitig wurden 4.94 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Expedia 4.41 Mrd. USD umgesetzt.
Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 11.02.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.
Experten gehen davon aus, dass Expedia im Jahr 2026 21,23 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
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