Expedia Aktie 14491617 / US30212P3038
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16.10.2026 20:27:13
Expedia Aktie News: Anleger schicken Expedia am Abend auf rotes Terrain
Die Aktie von Expedia gehört am Freitagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die Expedia-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 2,2 Prozent auf 285,35 USD abwärts.
Die Expedia-Aktie musste um 20:26 Uhr im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 2,2 Prozent auf 285,35 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im NASDAQ Composite Index, der aktuell bei 26'130 Punkten steht. Die Expedia-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 284,75 USD ab. Den Handelstag beging das Papier bei 294,68 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 217'412 Expedia-Aktien den Besitzer.
Am 27.08.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 341,68 USD an. 19,74 Prozent Plus fehlen der Expedia-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 24.02.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 185,38 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 35,03 Prozent könnte die Expedia-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Zuletzt erhielten Expedia-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 1,60 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,50 USD aus. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Expedia am 05.08.2026. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 7,16 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 2,48 USD je Aktie in den Büchern standen. Im abgelaufenen Quartal hat Expedia 4.32 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 13,97 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 3.79 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 04.11.2026 veröffentlicht. Die Veröffentlichung der Expedia-Ergebnisse für Q3 2027 erwarten Experten am 04.11.2027.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass Expedia einen Gewinn von 21,02 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
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