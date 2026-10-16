Expedia Aktie 14491617 / US30212P3038
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16.10.2026 16:29:00
Expedia Aktie News: Expedia am Freitagnachmittag gesucht
Die Aktie von Expedia zählt am Freitagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Expedia-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,8 Prozent auf 294,29 USD.
Um 16:28 Uhr konnte die Aktie von Expedia zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 0,8 Prozent auf 294,29 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im NASDAQ Composite Index, der aktuell bei 26'509 Punkten steht. Die Expedia-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 298,21 USD aus. Bei 294,68 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Der Tagesumsatz der Expedia-Aktie belief sich zuletzt auf 56'395 Aktien.
Mit einem Kursgewinn bis auf 341,68 USD erreichte der Titel am 27.08.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Expedia-Aktie liegt somit 13,87 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 24.02.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 185,38 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit Abgaben von 37,01 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Im Jahr 2025 erhielten Expedia-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,60 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,50 USD. Expedia veröffentlichte am 05.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Es stand ein EPS von 7,16 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Expedia noch ein Gewinn pro Aktie von 2,48 USD in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Expedia 4.32 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 13,97 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 3.79 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte Expedia am 04.11.2026 präsentieren. Schätzungsweise am 04.11.2027 dürfte Expedia die Q3 2027-Finanzergebnisse präsentieren.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 21,02 USD je Expedia-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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