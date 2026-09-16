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16.09.2026 20:27:13

Expedia Aktie News: Expedia tendiert am Mittwochabend tiefer

Expedia Aktie News: Expedia tendiert am Mittwochabend tiefer

Die Aktie von Expedia gehört am Mittwochabend zu den Verlierern des Tages. Die Expedia-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 1,0 Prozent im Minus bei 290,17 USD.

Expedia
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Der Expedia-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Um 20:26 Uhr verlor das Papier 1,0 Prozent auf 290,17 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im NASDAQ Composite Index, der zurzeit bei 26'151 Punkten liegt. Der Kurs der Expedia-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 286,46 USD nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 289,28 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 143'486 Expedia-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 341,68 USD. Dieser Kurs wurde am 27.08.2026 erreicht. Mit einem Zuwachs von 17,75 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei einem Wert von 185,38 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (24.02.2026). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Expedia-Aktie 36,11 Prozent sinken.

Experten gehen davon aus, dass Expedia-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,50 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Expedia 1,60 USD aus. Am 05.08.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 7,16 USD. Im Vorjahresviertel hatte Expedia 2,48 USD je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 4.32 Mrd. USD – ein Plus von 13,97 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Expedia 3.79 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 29.10.2026 veröffentlicht.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Expedia-Gewinn in Höhe von 20,87 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: VDB Photos / Shutterstock.com
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